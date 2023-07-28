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Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону в размере $880 млрд

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону в размере $880 млрд - при этом была принята версия, отличающаяся от оригинала, предложенного в Палате представителей Конгресса, сообщает телеканал C-SPAN.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону в размере $880 млрд
© J. Scott Applewhite/AP

Среди отличий между версиями Палаты представителей и Сената - вопрос запрета для женщин-военнослужащих за счет государственного медицинского страхования делать аборты в других штатах, который в нижней палате американского парламента подняли республиканцы.

Также Сенат с демократическим большинством настаивает на продолжение выделения средств на операции по смене пола для военнослужащих. Эти и другие противоречия должна будет решить согласительная комиссия, прежде чем законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену.

В оборонном бюджете выделено ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Украины, а также $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности. Ранее Сенат США не поддержал поправку к оборонному бюджету об ограничении военной помощи Киеву.

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