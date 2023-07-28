Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина

Верховный суд Бразилии отказал США в передаче россиянина Сергея Черкасова, отбывающего срок за шпионаж и мошенничество, посчитав запрос Вашингтона об экстрадиции необоснованным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства юстиции Бразилии.

«Что касается запроса США, то DRCI <...> посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции», — говорится в заявлении.

Как пояснили в ведомстве, они получили два запроса об экстрадиции гражданина РФ — из США и России. Просьба Москвы пока не может быть выполнена в связи «со статьей 95 Закона № 13445/2017».

Как гласит закон Бразилии 13445, если экстрадируемое лицо подвергается судебному преследованию или осуждено в Бразилии за преступление, которое наказывается тюремным заключением, передача преступника может быть осуществлена только после завершения процесса или исполнения приговора. Случаи досрочного освобождения следует считать исключением.