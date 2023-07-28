Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов

Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по еще одному пункту в деле о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы суда.

Как указано в официальных бумагах, добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Он касается презентации, посвященной «военной активности в другом государстве». Общее число пунктов, речь в которых идет об «умышленном удержании документов», достигло 32.

Также два новых пункта обвинения добавились в деле против Дональда Трампа об уничтожения записей с камер наблюдения в поместье в Мар-а-Лаго. Как указано в документе, экс-лидера США, его помощника Уолта Наута и сотрудника Карлоса де Оливейра обвиняют в попытке заставить другое лицо «повредить, изменить или уничтожить» записи с камер, чтобы уничтожить доказательства преступления и скрыть их от жюри в суде.

Таким образом, общее число пунктов обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40.