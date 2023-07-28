США и Италия собираются оказывать Киеву военную помощь длительное время

Италия и США намерены выделять Украине военную и другие виды помощи так долго, как это будет необходимо для завершения конфликта. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении лидеров двух стран, передает РИА Новости.

Как указано в документе, Украина получит от США и Италии политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Помощь будет поступать столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и прочного мира при сохранении суверенитета, территориальной целостности Украины и при полном уважении Устава ООН. Об этом договорились президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Дорджи Мелони по итогам переговоров.

Лидеры двух государств также согласились с необходимостью устранить глобальные проблемы конфликта на Украине, включая энергетические и продовольственные трудности бедных стран. Они сошлись во мнении о необходимости предоставить Киеву возможность вывозить продовольствие через Черное море и осудили прекращение зерновой сделки по инициативе РФ.