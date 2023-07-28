Вывоз зерна с Украины осложнен из-за стран Восточной Европы

Вывоз зерна с Украины осложнен из-за позиции стран Восточной Европы, пишет Politico.

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По данным издания, Польша, Венгрия и Румыния отказались нести расходы за транспортировку украинского зерна. Также вывоз зерна осложнен дороговизной его транспортировки.

Литва попросила для себя и Украины компенсаций за перевозку. Восточноевропейские страны настаивают на том, что ЕС должен пересмотреть планы по вывозу зерна на фоне выхода России из зерновой сделки.

Ранее страны Персидского залива поддержали идею возобновления зерновой сделки в полном объеме с учетом интересов России, заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка заявил, что именно РФ вносит существенный вклад в продовольственную безопасность в мире.