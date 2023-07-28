Саудовский МИД вызвал временного поверенного в делах Дании из-за сожжения Корана

По информации, полученной из Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, временный поверенный в делах Дании был вызван для передачи ноты протеста в связи с неоднократными актами сожжения Корана в Копенгагене. Об этом пишет ТАСС.

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В заявлении саудовского внешнеполитического ведомства отмечается, что Саудовская Аравия призывает датские власти "прекратить любые действия, которые оскорбляют религиозные чувства и нарушают нормы международного права". Во вторник члены праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции в Копенгагене, а за день до этого - у посольства Ирака. Аналогичные акции проводились также 21 июля.

Министерство иностранных дел Дании заявило в свою очередь, что уничтожение священных книг и религиозных символов является постыдным актом, достойным осуждения. Ведомство напомнило о том, что королевство придерживается принципов свободы вероисповедания, признавая, что многие из его граждан исповедуют ислам.