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Сербские власти упростили процесс получения ВНЖ и гражданства для иностранцев

Сербские власти упростили процесс получения ВНЖ и гражданства для иностранцев, сообщает телеканал РТС. Парламентский комитет по обороне и внутренним делам страны одобрил это предложение, и теперь вид на жительство, разрешение на работу и другие документы можно получить в МВД Сербии в рамках так называемого "единого разрешения".

Сербские власти упростили процесс получения ВНЖ и гражданства для иностранцев
© Depositphotos

Либерализации подверглись также сроки действия документов - теперь разрешение на работу будет действовать три года вместо одного, а для получения постоянного вида на жительства в Сербии теперь необходимо прожить три года вместо пяти.

Ранее в Европейском Союзе пригрозили Сербии приостановкой безвизового режима, если Белград примет решение ввести упрощенную схему выдачи паспортов иностранным гражданам. Как следует из комментария Еврокомиссии, в 2022 году со стороны Брюсселя даны рекомендации Белграду "фактически отказаться или воздержаться от принятия схем для гражданства инвесторов".

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