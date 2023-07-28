Сербские власти упростили процесс получения ВНЖ и гражданства для иностранцев, сообщает телеканал РТС. Парламентский комитет по обороне и внутренним делам страны одобрил это предложение, и теперь вид на жительство, разрешение на работу и другие документы можно получить в МВД Сербии в рамках так называемого "единого разрешения".

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Либерализации подверглись также сроки действия документов - теперь разрешение на работу будет действовать три года вместо одного, а для получения постоянного вида на жительства в Сербии теперь необходимо прожить три года вместо пяти.