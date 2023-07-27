Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами

Несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, сообщает телекомпания Mtavari Arxi.

Лайнер покинул страну на фоне шума и под звуки гимна страны. По данным телеканала, люди собрались «опротестовать политику русификации», передает РИА «Новости».

Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск), на его борту находились около 800 туристов из России, которые могли за несколько часов ознакомиться с достопримечательностями города.