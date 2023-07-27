УПЦ подала в суд на украинскую службу по вопросам свободы совести

Украинская православная церковь ( УПЦ) подала в суд иск в интересах своего монастыря в Киево-Печерской лавре против Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.