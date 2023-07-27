УПЦ подала в суд на украинскую службу по вопросам свободы совести

Украинская православная церковь подала в суд на украинскую службу по вопросам свободы совести
Украинская православная церковь ( УПЦ) подала в суд иск в интересах своего монастыря в Киево-Печерской лавре против Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.
- В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры - мужского монастыря УПЦ - подано исковое заявление, ответчик - Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, - сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, иск направлен на отмену двух приказов госслужбы, касающихся УПЦ.