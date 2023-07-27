Зеленский посетил Одессу

В ходе рабочей поездки на юг Украины президент страны Владимир Зеленский посетил Николаев, Одессу и Очаков, сообщил его офис.

Сообщается, что Зеленский посетил медицинские учреждения – на Украине День медицинского работника впервые отмечают 27 июля, прежде, как и в России, он отмечался в третье воскресенье июня. Также Зеленский посетил Спасо-Преображенский собор в Одессе, передает ТАСС.