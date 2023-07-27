В Греции эвакуируют население от горящего склада боеприпасов ВВС

Греческие власти призвали местное население эвакуироваться на 3 км от горящего склада боеприпасов в местечке Неа-Анхиалос (область Магнисия). Об этом сообщает греческий информационный портал newsit.gr.

По его словам, в районах Караба и Неа-Анхиалос проводится эвакуация населения из-за взрывов, произошедших на складе боеприпасов ВВС. В частности, в сообщении, которое было отправлено на мобильные телефоны местных жителей со специального номера 112, говорится: "Эвакуируется население района взрывов Караба и Неа-Анхиалоса на расстояние в 3 км. Следуйте указаниям властей".

Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) сообщило об эвакуации морем из зоны ЧП несколько десятков местных жителей. Три патрульных катера береговой охраны, два буксира и 22 частных катера уже перевезли 30 человек из Неа-Анхиалоса в город Волос, отмечает агентство. Жители также покидают район на своих автомобилях.

Руководство Министерства национальной обороны, Генерального штаба национальной обороны и Главного штаба ВВС отдало вечером приказ о переброске на авиабазу в Ларисе в качестве меры предосторожности истребителей F-16 трех эскадрилий 111-го боевого авиакрыла из-за постоянных взрывов на складе и неконтролируемого приближения сильного лесного пожара. По данным газеты Proto Thema, на военном аэродроме в Неа-Анхиалосе находятся в общей сложности 70 истребителей F-16 двух типов - Block 30 и Block 50.

Информационный портал pronews.gr сообщает, что ряд самолетов находится на ремонте или обслуживании и не может взлететь. По его сведениям, на складе боеприпасов 111-го боевого авиакрыла имеются ракеты "воздух - воздух" AMRAAM и Sidewinder, ракеты AGM-65 Maveric, большое количество управляемых авиационных бомб GBU 12/16 и несколько бомб Mk82/83/84 общего назначения.