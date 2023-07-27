Адвокат Никита Чекман заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд иск в интересах своего монастыря в Киево-Печерской лавре против Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщает ТАСС. "В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры — мужского монастыря УПЦ — подано исковое заявление, ответчик — Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести", — заявил Чекман. Он подчеркнул, что иск направлен на отмену двух приказов государственной службы, которые касаются УПЦ. До этого арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что после гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) Киев перейдет к гонению протестантов и представителей других религиозных организаций. Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят "Известия", Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.