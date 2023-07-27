Госдеп назвал причину снижения эффективности западной помощи Украине
В опубликованном обзоре генерального инспектора госдепартамента сказано, что украинская коррупция ставит эффективность западной помощи под угрозу. Об этом сообщает ТАСС.
В сообщении также указано, что такая ситуация влечёт за собой необходимость создания механизмов контроля.
«В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора», – сказано в сообщении.
Генеральный инспектор также добавил, что в качестве меры по борьбе с коррупцией, будет предпринято расширение штата посольства США в Киеве. Это позволит увеличить количество выездных проверок, а также позволит внимательнее следить за тем, как ВСУ распоряжается выделенной помощью. Отмечается, что власти Украины уже ознакомились с этой позицией Госдепа и согласились на необходимость введения новых мер контроля.
Ранее координатор по санкционной политике Госдепартамента США заявил, что санкции не разрушили экономику России.