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Госдеп назвал причину снижения эффективности западной помощи Украине

В опубликованном обзоре генерального инспектора госдепартамента сказано, что украинская коррупция ставит эффективность западной помощи под угрозу. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп назвал причину снижения эффективности западной помощи Украине
© globallookpress.com

В сообщении также указано, что такая ситуация влечёт за собой необходимость создания механизмов контроля.

«В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора», – сказано в сообщении.

Генеральный инспектор также добавил, что в качестве меры по борьбе с коррупцией, будет предпринято расширение штата посольства США в Киеве. Это позволит увеличить количество выездных проверок, а также позволит внимательнее следить за тем, как ВСУ распоряжается выделенной помощью. Отмечается, что власти Украины уже ознакомились с этой позицией Госдепа и согласились на необходимость введения новых мер контроля.

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