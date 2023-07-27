Ангола заинтересована в сотрудничестве с БРИКС

«Ангола проявляет большой интерес к участию в таких региональных структурах, в том числе потому что мы создали фонд, банк, и это также доступ к финансам, в чем сейчас очень нуждается Ангола, особенно инвестиции в промышленность и реструктуризацию своей нефтяной отрасли, строительство НПЗ, железных дорог, транспортной системы», – рассказал он.