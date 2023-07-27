Ангола заинтересована в сотрудничестве с БРИКС
Посол России в Луанде Владимир Тараров заявил, что Ангола заинтересована в сотрудничестве с различными региональными объединениями, в том числе и с БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тараров добавил, что такая заинтересованность объясняется возможностями для инвестиций.
«Ангола проявляет большой интерес к участию в таких региональных структурах, в том числе потому что мы создали фонд, банк, и это также доступ к финансам, в чем сейчас очень нуждается Ангола, особенно инвестиции в промышленность и реструктуризацию своей нефтяной отрасли, строительство НПЗ, железных дорог, транспортной системы», – рассказал он.
Ранее в МИД Белоруссии рассказали, что Минск хочет присоединиться к БРИКС.
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