США потратят миллионы долларов на прогнозы погоды

США потратят миллионоы долларов на повышение точности прогнозов на фоне экстремальной жары. Новые меры по защите граждан от последствий изменения климата назвал американский президент Джо Байден, перечень опубликован на сайте Белого дома.

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В сообщении отмечается рост интенсивности и частоты аномально жарких периодов в Штатах. В связи с этим Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) инвестирует до семи миллионов долларов для улучшения прогнозирования погоды. Вместе с университетами организация создаст консорциум для ассимиляции данных с целью улучшить подготовку к экстремальной погоде.

Байден также поручил Министерству труда поручено выпустить предупреждение об опасностях жары. Кроме того, будет увеличено число проверок в отраслях повышенного риска, таких как строительство и сельское хозяйство. Чтобы повысить устойчивость к климату, МВД США направит 152 миллиона долларов на расширение водохранилищ в Калифорнии, Колорадо и Вашингтоне.