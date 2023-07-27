СМИ: Украина попросила ЕС покрыть расходы на зерновой коридор солидарности

Украина попросила Евросоюз покрыть расходы на коридор солидарности
Украина попросила Евросоюз (ЕС) покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор солидарности. Об этом сообщает агентство Reuters.
В сообщении говорится, что Министерство сельского хозяйства написало письмо главе ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой закрыть дополнительные расходы на альтернативные маршруты, которые составят 30-40 долларов за тонну.
При этом собеседник агентства из Европы сообщил, что у союза не хватает финансов на дополнительные расходы.
«Мы пока не нашли решения для поддержки зернового экспорта. Люди ломают голову с прошлого года», — сказал он.
Ранее верховный представитель ЕС призвал Россию пересмотреть решение о прекращении зерновой сделки и пообещал, что Евросоюз будет прилагать все усилия экспорта зерна по коридорам солидарности.