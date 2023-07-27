СМИ: Украина попросила ЕС покрыть расходы на зерновой коридор солидарности

Украина попросила Евросоюз (ЕС) покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор солидарности. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В сообщении говорится, что Министерство сельского хозяйства написало письмо главе ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой закрыть дополнительные расходы на альтернативные маршруты, которые составят 30-40 долларов за тонну.

При этом собеседник агентства из Европы сообщил, что у союза не хватает финансов на дополнительные расходы.

«Мы пока не нашли решения для поддержки зернового экспорта. Люди ломают голову с прошлого года», — сказал он.