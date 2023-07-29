В Одесской области отказались сносить памятник Зое Космодемьянской

В январе «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщал, что на Украине в городе Каменский Днепропетровской области, где в 1906 году родился бывший первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, местная мэрия не смогла собрать средства на снос памятника этому политику.