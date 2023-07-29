В Одесской области отказались сносить памятник Зое Космодемьянской

Власти города Белгород-Днестровский Одесской области отказались демонтировать памятник Зое Космодемьянской возле школы, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
В письме секретаря городского совета Александра Скалозуба указано, что у властей отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность монумента конкретной исторической личности.
Ранее на Украине в городе Каменское Днепропетровской области демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.
Отмечается, что мемориал планируют перенести в музей истории города.
В январе «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщал, что на Украине в городе Каменский Днепропетровской области, где в 1906 году родился бывший первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, местная мэрия не смогла собрать средства на снос памятника этому политику.
В мае сообщалось, что депутаты Киевского городского совета на заседании 25 мая рассмотрят вопрос решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева.