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В Одесской области решили сохранить памятник Зое Космодемьянской

Власти города Белгород-Днестровский Одесской области отказались демонтировать памятник Зое Космодемьянской возле школы, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

В Одесской области отказались сносить памятник Зое Космодемьянской
© Газета.Ru

В письме секретаря городского совета Александра Скалозуба указано, что у властей отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность монумента конкретной исторической личности.

Ранее на Украине в городе Каменское Днепропетровской области демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Отмечается, что мемориал планируют перенести в музей истории города.

В январе «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщал, что на Украине в городе Каменский Днепропетровской области, где в 1906 году родился бывший первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, местная мэрия не смогла собрать средства на снос памятника этому политику.

В мае сообщалось, что депутаты Киевского городского совета на заседании 25 мая рассмотрят вопрос решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева.

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