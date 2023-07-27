СМИ: РФ заблокировала украинские порты после окончания зерновой сделки

Агентство AFP сообщает со ссылкой на спикера оперативного командования «Юг» ВСУ Наталью Гуменюк, что Вооружённые силы России фактически заблокировали все морские порты Украины после завершения зерновой сделки.

По словам Гуменюк, украинские суда не могут выйти из морских портов страны из-за угрозы ракетных обстрелов. Агентство также добавляет, что российская сторона находит способы обходить защиту украинских систем ПВО, из-за чего Киев нуждается в новых противоракетных установках.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отказывается продлевать действие зерновой сделки. Он также добавил, что договорённости в рамках инициативы, которые касались России, так и не были выполнены.