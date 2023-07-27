Польша, Литва и Латвия планируют изолировать Белоруссию

Руководитель Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае провокаций на границе с государствами предусматриваются различные варианты, они «будут адекватными», а все три страны находятся в контакте в данной ситуации.

Министр добавил, что рассматривается вариант полной изоляции республики в случае, если дойдет до серьезных инцидентов с участием наемников ЧВК «Вагнер», которые были стянуты президентом Белоруссии Александром Лукашенко на территорию своей страны. Министр отметил, если подобное произойдет на границах стран НАТО и ЕС Польши, Литвы и Латвии, то они будут действовать вместе.

Он добавил, что если будет принято подобное решение, то государства планируют реализовать полную изоляцию Белоруссии.

До этого глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, расположенном между Белоруссией и Калининградской областью РФ.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».