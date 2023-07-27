В ООН пройдет совещание о применении Киевом террористических методов
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что по запросу российской стороны СБ ООН проведёт заседание по проблеме использования Украиной террористических методов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Полянский уточнил, что заседание пройдет 31 июля в 10:00 по местному времени (в 17:00 по мск).
«Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», – написал он.
Ранее Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН.
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