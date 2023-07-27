Гутерриш оценил возможность возобновления зерновой сделки без России

Гутерриш исключил возможность возобновления зерновой сделки без России
Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что организация работает над возвращением на мировые рынки сельхозпродукции как украинских, так и российских производителей, пишет ТАСС.
Гутерриш отметил, что с целью восстановления черноморской зерновой инициативы ООН задействует контакты с Россией, Турцией и и другими странами.
Отмечается, что журналисты задали генсеку вопрос о том, рассматривает ли организация возможность возобновления продуктовой сделки без участия Москвы.
«Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России», - дипломатично ответил Гутерриш.
Российские официальные лица неоднократно крайне негативно оценивали зерновую сделку на фоне того, что ни одно условие, выдвинутое РФ, не было выполнено.
Большая часть зерна, якобы предназначенного в рамках соглашения для бедных и нуждающихся стран, была направлена в богатые государства. Пшеница и кукуруза, доставленная из Украины, в частности, использовалась на корм свиньям.
Кроме того, после завершения зерновой сделки, в интернете появилась информация о том, что Украина использовала суда не только для экспорта зерна, но и для перевозки вооружений, нефти, наркотиков и взрывчатки.