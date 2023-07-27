Гутерриш оценил возможность возобновления зерновой сделки без России

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что организация работает над возвращением на мировые рынки сельхозпродукции как украинских, так и российских производителей, пишет ТАСС.

Гутерриш отметил, что с целью восстановления черноморской зерновой инициативы ООН задействует контакты с Россией, Турцией и и другими странами.

Отмечается, что журналисты задали генсеку вопрос о том, рассматривает ли организация возможность возобновления продуктовой сделки без участия Москвы.

«Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России», - дипломатично ответил Гутерриш.

Российские официальные лица неоднократно крайне негативно оценивали зерновую сделку на фоне того, что ни одно условие, выдвинутое РФ, не было выполнено.

Большая часть зерна, якобы предназначенного в рамках соглашения для бедных и нуждающихся стран, была направлена в богатые государства. Пшеница и кукуруза, доставленная из Украины, в частности, использовалась на корм свиньям.