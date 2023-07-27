На Украине вступил в действие закон о замене всех связанных с Россией топонимов
Закон о переименовании всех связанных с Россией и СССР топонимов вступил в силу на Украине. На изменение названий городов и поселков у местных властей есть полгода, сообщил в четверг, 27 июля, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
— У местных властей есть шесть месяцев, чтобы искоренить все российские имперские нарративы из названий географических объектов, — заявил он.
По словам Креминя, такие названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои исторические названия, передает РИА Новости.
В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь, дав ему временное название, после чего украинская Верховная рада предложила бы свой вариант.
До этого проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка. За новый вариант названия проголосовала 21 тысяча горожан.