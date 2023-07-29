Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что США допустили ошибки в оценке состояния России перед конфликтом на Украине. Он заявил, что в Белом доме ндумали, что Россия все еще отсталое и хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах.

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"США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром

Путиным за последние 20 лет", - сказал Макгрегор.