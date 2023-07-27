Пока вы не уснули: Обращение ООН к мятежникам в Нигере и удары по аэродромам ВСУ

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Генсек ООН обратился к мятежникам в Нигере

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к военным мятежникам в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

В своём обращении Гуттериш призвал мятежников прекратить подрыв демократических принципов Нигера, а также немедленно освободить захваченного президента Мохамеда Базума.

Путин: ВСУ активизировали боевые действия

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, в основном на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами глава государства подчеркнул, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери. В последней атаке они потеряли свыше 200 человек. Также ходе боев уничтожено 60% украинской техники, в частности, 26 танков.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная — в разы, более, чем в 10 раз у нас (потери — прим. ред) меньше, чем у противника», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, отражая украинские атаки. По его поручению прямо в зоне боевых действий им вручат государственные награды.

МО РФ сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Запада. Цель ударов достигнута, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ".

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, сотрудникам удалось предотвратить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, который нес ракетное вооружение. После проведения операции был задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ.

У мужчины были изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Он также подозревается в передаче украинской стороне сведений, составляющих гостайну.

Сеймур Херш: офис Байдена играл решающую роль в терактах на Крымском мосту

Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — привел Херш его слова.

Напомним, что первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Тогда на мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами.

Песков заявил, что ситуацию в Нигере не обойдут вниманием на саммите Россия - Африка

Ситуация в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия - Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте".

В Лондоне заявили, что участвовали в разработке плана наступления ВСУ

Лондон и Соединенные Штаты принимали участие в разработке плана наступления Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

По его словам, наступательные действия Киева соответствует ожиданиям. Отмечается, что в целом Украина выполняет подготовленный на Западе план. Работа над ним велась в течение прошлой зимы. Хиппи указал, что Киев якобы проявляет «надлежащую осторожность», отказываясь отправлять на поле боя большое количество солдат и оружие.

Путин назвал возможные сроки расширения G20

Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) будет принято уже на ближайшем саммите в Индии — он пройдет в сентябре. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия одной из первых откликнулась на предложение о предоставлении Африканскому союзу полномочного, полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре», — отметил Путин.

NYT: началась основная фаза контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на двух представителей Пентагона. Как говорится в сообщении, Украина "начала основной удар своего контрнаступления". Утверждается, что ВСУ "бросили в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве", многие из которых прошли подготовку на Западе.

По информации других источников издания, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель. Ранее военный аналитик Аллан Орр обвинил НАТО в том, что контрнаступление ВСУ развивается неудачно.

Путин предоставил российское гражданство американскому защитнику «Динамо» Менеллу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. Официальный документ об этом был опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее хоккеист изъявил желание получить гражданство России.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.

АвтоВАЗ возобновит производство Lada на заводе в Египте

АвтоВАЗ готовится к возобновлению производства Lada на заводе Al Amal в Египте. С таким заявлением на сессии форума «Россия — Африка» выступил президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.