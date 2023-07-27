В Польше назвали число пытавшихся попасть в страну из Белоруссии нелегалов

Более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Белоруссии в течение 2023 года. Их число назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

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В середине июня в Польше заявили, что пограничники подверглись обстрелу со стороны Белоруссии. Сообщалось, что пострадал автомобиль погранслужбы: запущенный с высокой скоростью снаряд пробил боковое окно машины, по чистой случайности не задев людей в салоне.