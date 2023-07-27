Генсек ООН обратился к мятежникам в Нигере
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к военным мятежникам в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.
В своём обращении Гуттериш призвал мятежников прекратить подрыв демократических принципов Нигера, а также немедленно освободить захваченного президента Мохамеда Базума.
«Генеральный секретарь резко осуждает неконституционную смену власти в стране, которая была объявлена 26 июля. Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», – сказано в обращении ООН.
Кроме того, Генсек также призвал прекратить все действия, которые подрывают демократические принципы в Нигере. По его словам, мятежникам необходимо воздерживаться от насилия, а также проявить уважение к верховенству права.
Ранее в африканском Нигере произошёл военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен, мятежники объявили о закрытии границ.