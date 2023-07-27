$90.05-0.0599.72+0.02

Генсек ООН обратился к мятежникам в Нигере

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к военным мятежникам в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

В своём обращении Гуттериш призвал мятежников прекратить подрыв демократических принципов Нигера, а также немедленно освободить захваченного президента Мохамеда Базума.

«Генеральный секретарь резко осуждает неконституционную смену власти в стране, которая была объявлена 26 июля. Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», – сказано в обращении ООН.

Кроме того, Генсек также призвал прекратить все действия, которые подрывают демократические принципы в Нигере. По его словам, мятежникам необходимо воздерживаться от насилия, а также проявить уважение к верховенству права.

В Нигере приостановили деятельность политических партий

Ранее в африканском Нигере произошёл военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен, мятежники объявили о закрытии границ.

26
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости