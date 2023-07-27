Прибалтийские страны и Швейцария захотели сотрудничать с США из-за России

Швеция, Финляндия и Швейцария рассматривают возможность присоединиться к программе партнерства Национальной гвардии США на фоне конфликта России и Украины. Об этом пишет Independent.

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Эта программа подразумевает обмен опытом и обучение служащих военизированных структур других стран. Программа должна помочь осуществлять военные операции многонациональными армиями.

О начале сотрудничества должен заявить командующий Нацгвардией США генерал Дэн Хокансон в ближайшее время, пишет издание. Отмечается, что интерес стран вызван военным конфликтом России и Украины.