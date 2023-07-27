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МИД Индии поддержал полноправное членство Африканского союза в G20

Индия рассчитывает на присоединение Африканского союза к Группе двадцати (G20) в качестве полноправного члена и надеется, что это произойдёт на саммите объединения в сентябре в Нью-Дели.

МИД Индии поддержал полноправное членство Африканского союза в G20
© RT на русском

Такое заявление сделал официальный представитель МИД республики Ариндам Багчи, передаёт ТАСС.

«Индия поддержит и хотела бы помочь Африканскому союзу стать членом G20», — сообщил он.

Ранее председатель Африканского союза Азали Ассумани призвал присоединить Африку к Совбезу ООН.