МИД Индии поддержал полноправное членство Африканского союза в G20
Индия рассчитывает на присоединение Африканского союза к Группе двадцати (G20) в качестве полноправного члена и надеется, что это произойдёт на саммите объединения в сентябре в Нью-Дели.
Такое заявление сделал официальный представитель МИД республики Ариндам Багчи, передаёт ТАСС.
«Индия поддержит и хотела бы помочь Африканскому союзу стать членом G20», — сообщил он.
Ранее председатель Африканского союза Азали Ассумани призвал присоединить Африку к Совбезу ООН.