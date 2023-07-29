Журналист посчитал, что поляки для Америки — «разменная монета», поскольку слишком консервативны как для США, так и для других Евросоюза. Никсон пояснил, что вторжение Польши на Украину будет выгодно американским властям, так как польские войска будут разгромлены, что приведет к недовольству граждан и отставке действующего правительства. Затем Вашингтон сможет привести к власти своих кандидатов.