На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада Украины приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца, до 15 ноября. Об этом со ссылкой на заявление депутата Ярослава Железняка пишет РИА Новости.

«Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - пояснил Железняк в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, на три месяца было продлено действие всеобщей мобилизации.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ Украина объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.