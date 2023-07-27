Во Франции перекрашивают газон, пожелтевший из-за засухи

Муниципалитет французского города Манделье-ла-Напуля решил покрасить в зеленый цвет погибшие от жары газоны. Об этом сообщает BFMTV.

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Саму акцию мэр города Себастьян Лерой назвал «полезной» для окружающей среды. Для работ используют полностью органическую краску на основе водорослей, которая была разработана местным стартапом. Она не только придает цвет траве, но и защищает ее от жары. При этом органические вещества после уйдут в почву, став удобрением для новых растений в будущем.

«Таким образом мы позволяем нашим зеленым насаждениям вновь обрести свою красоту», — подчеркнул Лерой.

Всего за несколько дней в городе обработали свыше 2 тысяч квадратных метров пострадавшей растительности. На опубликованных мэром изображениях хорошо видна разница между окрашенной и неокрашенной травой. Процедуру в будущем необходимо повторять каждые три месяца.