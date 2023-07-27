Кеннеди рассказал о плане США против России

«В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя», — пояснил Кеннеди-младший.