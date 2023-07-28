В Японии заявили, что Китай является беспрецедентным вызовом для международного сообщества

"Внешнеполитическая позиция, военная и другие активности Китая стали предметом серьезной обеспокоенности для Японии и всего международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и самый величайший стратегический вызов, на который Япония должна отвечать всеобъемлющей национальной мощью и в сотрудничестве с союзниками и мыслящими схоже странами", - говорится в документе. В докладе Минобороны Японии выражается обеспокоенность в связи с тем, что КНР "быстрыми темпами и на протяжении длительного времени наращивает свой оборонный бюджет, что приводит к качественному и количественному повышению ее военных способностей".