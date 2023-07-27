В Евросоюзе оценили участие стран Африки в саммите с Россией

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила, что ЕС уважает решение африканских стран, принимающих участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Ее слова на пресс-конференции в Брюсселе передает ТАСС.

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«Конечно, выбор участвовать в саммите «Россия — Африка» — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров», — сказала Масрали.

Дипломат также отметила, что Евросоюз является «самым большим партнером Африки по торговле, инвестициям и безопасности», и Россия вряд ли предложит странам Африки существенное сотрудничество и помощь.

На пленарном заседании саммита «Россия — Африка» президент России Владимир Путин заявил, что транспортный коридор Север — Юг позволит наладить удобные поставки товаров в Африку и обратно.