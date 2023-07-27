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ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новоюлианский календарь. Об этом сообщил глава раскольнической церкви митрополит Епифаний, передает агентство «Укринформ».

ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
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«С 1 сентября этого года ПЦУ официально переходит на новоюлианский календарь. Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы избежать препятствий с практической стороны вопроса», — сообщил Епифаний.

Он подчеркнул, что его церковь стремилась к переходу на новый стиль в течение последних пяти лет. По словам митрополита, сейчас стало видно, что верующие на Украине готовы к смене календаря.

Реформу календаря утвердили на Архиерейском соборе ПЦУ 24 мая 2023 года. Епифаний также пообещал подготовить для верующих новую редакцию церковной литературы.

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