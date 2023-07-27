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Названы помогавшие Украине с разработкой контрнаступления страны

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Великобритания и США помогли Украине в разработке плана контрнаступления и украинские военные в целом его сейчас придерживаются. Об этом рассказал The Daily Telegraph заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

По его словам, украинское командование сейчас проявляют «надлежащую осторожность» на поле боя и в целом «оправдывает ожидания» западных союзников.

«Они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы», - пояснил Джеймс Хиппи.

Он также призвал не воспринимать происходящее на Украине как «голливудский фильм» и не ждать быстрых побед над сильным противником, которым всегда была Россия.

В Польше «катастрофически» упала рождаемость

Уже понятно, что в этом году в Польше будут побиты антирекорды по рождаемости, так как на свет появится менее 300 тысяч детей. Эта цифра ниже, чем ранее опубликованные прогнозы, даже самые пессимистичные из них, и в настоящее время нет шансов выбраться из демографической ямы, пишет INN Poland.

Данные Главного управления статистики (ГУС) свидетельствуют о том, что с января по май 2023 года в Польше родилось 116 тысяч детей, что есть на 10 тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года и на 21 тысячу меньше, чем в 2021 году. При этом около 5% рожденных — это дети иностранцев. Эксперты назвали причинами падения рождаемости в Польше отсутствие у женщин материальной и жизненной стабильности, а также рост числа полек, которые все позже решают завести первого ребенка (в возрасте около 29 лет).

США решили сотрудничать с МУС против России

Президент США Джо Байден пока неофициально поручил правительству начать делиться с Международным уголовным судом в Гааге собранной информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The New York Times.

Источники издания утверждают, что такое решение было принято, несмотря на сопротивление Пентагона. В американском военном ведомстве настаивали, что подобные действия со стороны администрации США могут открыть путь для привлечения к ответственности и американцев. При этом США не входят в МУС и не признают решения этого судебного органа в отношении своих граждан.

США пытаются опустить новый железный занавес

Североатлантический альянс под предводительством США создает стену между Европой и Россией, напоминающую железный занавес времен холодной войны, и американские «ястребы» призывают к аналогичным действиям в отношении Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.

Турецкие журналисты обратили внимание на то, что с одной стороны Вашингтон пытается развивать диалог с Пекином, с другой – проводит жесткую политику в отношении Китая и между двумя странами «царит всепроникающая атмосфера недоверия». По мнению КНР, США пытается объединить своих союзников по НАТО против Пекина. В свою очередь ряд американских политиков уверен, что «расширение НАТО в сторону Азии в ближайшие десять лет неизбежно».

Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО

В ходе контрнаступления Украина понесла «тяжелые и ранние потери», лишившись почти пятой части снаряжения НАТО, предоставленного для операции. Об этом сообщает газета Financial Times.