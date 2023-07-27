Макрон: Франция будет защищать суверенитет Океании от посягательства извне

Франция намерена защищать суверенитет и независимость стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Океанию, от иностранного вмешательства. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Вануату, трансляция его выступления велась в Twitter Елисейского дворца.
"Наша стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе заключается в том, чтобы защищать в рамках нашего партнерства независимость и суверенитет всех стран региона, которые хотят с нами сотрудничать", - сказал он.
По словам президента, вмешательство во внутренние дела государств АТР совершается все чаще.
"В современном мире нарушается суверенитет [стран] Индо-Тихоокеанского региона, в частности Океании. Прежде всего речь идет о доминировании крупных держав. Иностранные суда занимаются нелегальным промыслом рыбы в исключительной экономической зоне, - отметил он. - Число случаев вмешательства увеличивается. В регионе складывается своего рода новый империализм и возникают угрозы суверенитету ряда государств, в частности малых, которые часто являются уязвимыми".
Макрон прибыл в Вануату в среду после завершения поездки в Новую Каледонию - заморскую территорию Франции.