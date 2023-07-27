МИД КНР выступил против спекуляций о снятии с должности Цинь Гана

"Новость о назначении нового министра иностранных дел и отстранении прежнего [министра] была своевременно опубликована китайской стороной. Мы последовательно выступаем против злонамеренных спекуляций на этот счет", - сказала Мао Нин в ответ на вопрос одного из журналистов о том, "поддерживает ли Министерство иностранных дел Китая концепцию прозрачного управления".

В течение последнего месяца Цинь Ган не появлялся на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник был смещен с должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Министром иностранных дел народной республики вновь стал глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И (занимал эту должность в 2013-2022 годах).