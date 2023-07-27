В Киеве заявили о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры

Порядка 26 объектов инфраструктуры повреждены или уничтожены в портах Украины за последние девять дней. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.
"Только за последние девять дней в результате атак РФ повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Кроме того, повреждены пять судов, добавил Кубраков.
В среду Кубраков принял участие в заседании Совета Украина - НАТО, посвященном обсуждению плана действий, направленных на укрепление безопасности в Черном море. Как заявил по итогам МИД страны, стороны договорились "принять меры", однако конкретные решения названы не были.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что удары по украинским портам наносятся высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства, местам хранения безэкипажных катеров, а также другим военным объектам.