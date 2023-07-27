В Киеве заявили о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры

"Только за последние девять дней в результате атак РФ повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Кроме того, повреждены пять судов, добавил Кубраков.