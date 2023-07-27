Зеленский посетил Днепр

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку верховного главнокомандующего в городе Днепр. Об этом он сообщил в своем Telgram-канале.

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«Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОСГВ (оперативно-стратегическая группировка войск — прим. «Ленты.ру») "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий», — написал Зеленский.

По словам президента, он заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, а также командующих Александра Тарнавского и Александра Сырского. Разведданные предоставил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.