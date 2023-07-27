В МИД Нигера озвучили местонахождение свергнутого президента

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум все еще находится в своей резиденции. Об этом заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24, передает РИА Новости.

«Он в добром здравии», - подчеркнул министр.

Масуду также сообщил, что «свершившийся факт захвата власти» никогда не будет принят Нигером. Он обратился к мятежникам с призывом «вернуться в строй».

Ранее мятежники объявили об отстранении Базума от должности президента и закрыли границы республики. В своем заявлении они гарантировали физическую неприкосновенность представителям власти и объявили о введении общенационального комендантского часа с 19:00 до 05:00. В стране остановили работу всех организаций.