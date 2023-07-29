В СБ ООН потребовали немедленно освободить президента Нигера Базума

Совбез ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Совбеза для прессы.

"Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства", - говорится в документе.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума. А верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал стороны конфликта в Нигере воздержаться от насилия. Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее.