Генсек ООН обратился с призывом к мятежникам в Нигере

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере прекратить свои действия, которые направлены на подрыв демократических принципов в государстве, а также освободить главу государства Мохамеда Базума. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее сообщение появилось на сайте всемирной организации. В нем говорится, что Гутерриш резко осуждает неконституционную смену власти в стране и выражает озабоченность состоянием здоровья и безопасностью Базума.

Глава организации призвал всех причастных к этому событию немедленно освободить главу Нигера и прекратить все действия, которые нарушают демократические принципы в стране. Гутерриш также подчеркнул важность уважения верховенства права и отказа от насилия.