На Украине сообщили о повреждении оборудования в Одесском порту

В одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).