В предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) Минобороны США обнаружило инопланетный биоматериал. Как сообщает РБК, об этом заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Граш на первых публичных слушаниях в конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними.

Граш рассказал, что не понаслышке знает о секретных программах Пентагона, связанных с инопланетными технологиями, которые во много раз превосходят возможности технологий Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что власти скрывают их существование и готовят репрессивные меры против их свидетелей.

При этом бывший агент не стал отвечать на вопрос о том, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни, отметив, что у властей есть рухнувшие космические корабли с биоматериалом. На уточняющий вопрос о том, кому принадлежал этот биоматериал, Граш заявил, что он «нечеловеческий».

«И это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил», — подчеркнул экс-агент.