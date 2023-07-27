Лидер республиканцев в конгрессе США замер во время пресс-конференции

Во время своего выступления на пресс-конференции лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл внезапно прервался. Политика пришлось уводить от журналистов. Об этом пишет ТАСС.

Почти сразу после начала пресс-конференции Макконнелл внезапно замолчал на несколько секунд. В этот момент он напряженно смотрел перед собой. После очередного вопроса Макконнелл лишь молча отошел от микрофона в сопровождении коллег.

Через несколько минут законодатель вернулся и заявил, что он в порядке. На вопрос, связан ли инцидент с сотрясением мозга, полученным в марте, сенатор заявил, что с ним все в порядке. Позже помощник Макконнелл сообщил, что тот почувствовал головокружение.