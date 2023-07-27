Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале заявил, что в результате взрывов в регионе были повреждены линии электропередач и несколько зданий.

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По его словам, всего были повреждены шесть объектов, в том числе предприятие, компания связи, почта, административное здание. Кроме того, были повреждены две линии электропередач и хозяйственное сооружение.

Ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что в одном из портов Одесской области в ночь на 27 июля было повреждено производственное оборудование, также был зафиксирован взрыв в административном здании порта.