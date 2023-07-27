Ереван обвинил Баку в отказе пропускать гумпомощь в Нагорный Карабах

"Гуманитарный конвой из Армении ждет въезда в Лачинский коридор, в Нагорный Карабах. Пока Азербайджан не выполняет обязательного решения Международного суда ООН. Из Баку уже прозвучали бесчеловечные и циничные заявления о том, что "игра окончена", - написал он в Twitter.