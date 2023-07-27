Глава Афросоюза рассказал об отношении Зеленского к африканскому мирному плану

Авторы африканской мирной инициативы до сих пор не увидели заинтересованности украинского лидера Владимира Зеленского в мирном плане. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.

Ранее Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая занимается поиском мирного решения конфликта. В делегацию вошли представители Египта, Коморских островов, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. 16 июня члены миссии побывали на Украине, 17 июня они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, переговоры с мирной миссией Африки в Киеве были «жесткими» и в результате африканские лидеры даже изменили позиции по некоторым вопросам.

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани был в составе делегации африканских лидеров, которую принял президент Украины Владимир Зеленский.

«Он хочет поставить свои условия, прежде чем браться за обсуждение. Это объяснимо, но, возможно, не оправдано, потому что мы беремся за обсуждение, чтобы найти решение. Но если у нас есть решения до переговоров, какой смысл вообще обсуждать?» - заметил Ассумани.

Он также подчеркнул, что авторы африканской мирной инициативы «до сих пор не получили убедительных подтверждений заинтересованности» украинского лидера в мирном урегулировании.

«Тем не менее, мы видели, что он все-таки очень искренне принял к сведению, (…) что нельзя прийти к результатам с помощью оружия. Это еще предстоит обсудить», - заявил президент.