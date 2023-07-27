В Нигере приостановили деятельность политических партий

Деятельность всех политических партий в Нигере приостановлена до нового распоряжения. Об этом 27 июля заявил в эфире государственного телевидения лидер мятежников полковник Амаду Абдраман.

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При этом, как сообщает РИА «Новости», командование вооруженных сил Нигера выразило солидарность с группой военных мятежников и присоединилось к ним. Они объяснили свое решение стремление не допустить кровопролитие и сохранить физическую безопасность президента страны.

В этой связи в командовании войск предупредили, что внешнее вмешательство в ситуацию будет грозить негативными последствиями для населения и государства.